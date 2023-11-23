شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أقوى تخفيضات الجمعة البيضاء في دبي والان مع التفاصيل الكاملة

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منصات التجارة الإلكترونية ومواقع الإنترنت للمحال التجارية في الدولة قد طرحت تخفيضات تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات، في إطار منافسة شديدة، استعدادًا لتخفيضات “الجمعة البيضاء” الكبيرة التي ستقام سنويًا في 24 نوفمبر الحالي.

وأفاد مستهلكون لـ “الإمارات اليوم” بأن العديد من هذه المنصات قد قدمت الخصومات مصحوبة بتسهيلات عديدة، بما في ذلك الشراء والدفع لاحقًا، والتقسيط على دفعات متعددة، واسترجاع نقدي يصل إلى 20%، وخدمات الشحن والتوصيل المجانية، مع إتاحة خيار الدفع عند الاستلام، سواء كان ذلك عبر الدفع النقدي أو باستخدام بطاقات الائتمان.

طالب المستهلكون المحال التجارية ومنصات التجارة بالتركيز على تخفيضات الموديلات الجديدة، خاصة في مجالات الإلكترونيات والهواتف والملابس والأثاث. وأشاروا إلى أن الكثير من التخفيضات تتركز على الموديلات القديمة، كما أنها تشمل عددًا محدودًا من السلع الأساسية.

أقوى تخفيضات الجمعة البيضاء في دبي

مع اقتراب يوم “الجمعة البيضاء”، أعلن المستهلكون في الإمارات عن وجود تخفيضات كبيرة تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات على منصات التجارة الإلكترونية وفي المحال التجارية، وتشمل هذه التخفيضات مجموعة متنوعة من المنتجات مثل السلع الغذائية والملابس والأحذية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وأكد المستهلكون أن المنافسة الشديدة بين منصات التجارة الإلكترونية والمحال التجارية أدت إلى توفير تسهيلات إضافية، بما في ذلك الشحن والتوصيل المجاني، وخيارات الدفع المرنة مثل الشراء والدفع لاحقًا والتقسيط، وطالب المستهلكون المحال والمنصات بالتركيز على تقديم تخفيضات للموديلات الجديدة، خاصة في مجالات الإلكترونيات والهواتف والملابس والأثاث.

وأوضحوا أن التخفيضات تشمل مجموعة واسعة من السلع الأساسية، وأشادوا بتأثير العروض على زيادة حجم المبيعات بنسب كبيرة، ويرى المستهلكون أن العروض الجيدة تعتبر فرصة ممتازة لشراء المستلزمات الضرورية بأسعار مخفضة، ولكنهم دعوا إلى توسيع نطاق التخفيضات لتشمل المزيد من السلع الأساسية.

في هذا السياق، أشار المستهلكون إلى ضرورة مراقبة التسعير والمقارنة بين الأسعار قبل الشراء، سواء كان ذلك عبر منصات التجارة الإلكترونية أو في المحال التجارية، كما أكدوا أن الحرية في اختيار السلع التي يحتاجون إليها تسهم في تحقيق الفائدة القصوى من التخفيضات.

يتوقع المستهلكون أن يستمر الإقبال على التخفيضات خلال العطلة الأسبوعية، مع التفضيل للتسوق في هذه الفترة، ويعزو الخبراء الزيادة في حجم المبيعات إلى العروض التنافسية وتوفير فرص متنوعة للمستهلكين، مؤكدين أن التخفيضات الوفيرة تعتبر إيجابية للاقتصاد وتسهم في تحفيز قطاع التجزئة.