انت الان تتابع بـ 4 مهارات.. "التدريب التقني" يشارك في مسابقة مهارات آسيا العالمية الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 8:03 صباحاً

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية، في مسابقة مهارات آسيا العالمية، والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري. وتأتي مشاركة فريق التدريب التقني بأربع مهارات؛ هي: مهارة الروبوتات المتحركة، واللحام، والتوصيلات الكهربائية، إضافة إلى مهارة الأزياء والموضة. وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية مستمرة في جهودها لدعم واكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والمعارض الدولية، بهدف إعداد كوادر وطنية وفق أعلى المستويات لتسهم في تنمية الوطن. وأضاف "الزنيدي" أن الشباب يُعتبرون الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ومن هذا المنطلق تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج في مختلف الكليات والمعاهد، بهدف تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم. يُذكر أن مسابقة مهارات آسيا العالمية التي تنعقد في دورتها الثانية، سيشارك بها عدد من المتسابقين والخبراء من أكثر من 30 دولة، عبر 27 مهارة تقنية ومهنية.

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