تراند اليوم : شاهد.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن شبكة أنفاق جديدة لحماس أسفل مستشفى الشفاء في غزة

ترجمة حصرية: نشر الجيش الإسرائيلي لقطات من طائرة بدون طيار تظهر شبكة أنفاق لحركة حماس تم بناؤها أسفل مستشفى الشفاء في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الصور "تثبت بما لا يقبل الجدل" أن حماس قامت ببناء "مجمع إرهابي" تحت أكبر مستشفى في غزة .

ويظهر الفيديو مستشفى الشفاء من الأعلى، وجنود إسرائيليين داخل منشأة عسكرية تحت الأرض.

وأشار جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى إن النفق يمتد لمسافة 150 متراً، يؤدي إلى سلسلة من المخابئ تحت الأرض أسفل المستشفى.

وفي نهاية النفق كانت هناك أماكن معيشة واضحة تحتوي على مكيف هواء ومطبخ وحمام وأسرة أطفال معدنية في غرفة مصنوعة من البلاط الأبيض الصدئ.

وقال الجيش إن هذه اللقطات دليل على أن "حماس تشن حربًا من المستشفيات" و"تختبئ خلف المستشفيات.