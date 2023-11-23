تراند اليوم : بالفيديو: مختص يكشف عن أطعمة شائعة "غنية" بالأوميجا 3.. ويوضح خطورة نقصها في الجسم

صحيفة الخليج 365: قال استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، إن الأوميجا 3 عبارة عن الأحماض الدهنية الغير مشبعة المضادة للالتهاب.

ضعف الذاكرة

وأضاف أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": المشاكل الصحية التي تنشأ عن نقص الأوميجا 3 "خطيرة"، وتشمل ضعف الذاكرة ومشاكل في الدماغ من حيث الحفظ والسكتات الدماغية والقلبية وتأثر الأعصاب سلبياً وتأثر ضغط الدم وصحة الجلد والنظر والشعر ونقص المناعة.

السلمون والسردين

وكشف عن الأغذية الغنية بالأوميجا 3 وأهمها الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والتونة، وزيت الزيتون وزيت الكانولا وصفار البيض والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والبذور وفول الصويا والأفوكادو والمانجو والفراولة.

الأسماك الزيتية

وتابع: يجب تناول الأسماك الزيتية 3 مرات أسبوعيا ويفضل تناول هذه الأغذية عن الكبسولات لأننا نتناول البروتين والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم وعناصر كثيرة تعزز من الصحة والمناعة والسلامة.