شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفات صيد بحري بـ "الشورات" و"شباك النايلون" بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بجدة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط 8 مخالفين إثر ارتكابهم مخالفات لنظام الزراعة بالمملكة ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمركز الشعيبة والطفية بجدة.

وفي التفاصيل أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه ورد بلاغين من مركز حرس حدود الشعيبة، وبلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة يفيد باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الزراعة بواسطة "الشورات"، و"شباك النايلون" مخالفين بذلك نظام الزراعة وتم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

فيما أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة ابراهيم المالكي على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

كما شددت الوزارة على استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.