شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس والأمطار على منطقة مكة المكرمة.

وأعلن هطول أمطار غزيرة، تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وكذلك جريان السيول وصواعق رعدية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة – بمشيئة الله – حتى الساعةة 9 مساءً.

استمرا هطول الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض.

في حين لا يُستبعد تشكّل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.