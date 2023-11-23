إنقاذ مريضتين بمطار المدينة

كما استقبل أيضا المركز حالة صحية أخرى لفتاة يمينة تعرضت إلى عارض صحي «صرع» على متن الطائرة المقلعة من جدة باتجاه الرياض، حيث اضطر قائد الطائرة إلى تحويل المسار بعد إقلاعه من جدة بنصف ساعة إلى مطار المدينة المنورة، حيث قام المركز باستقبال الحالة ومباشرتها وتحويلها إلى مستشفى النساء والولادة في مدينة الملك سلمان الطبية.
من جهته أوضح لـ «دوت الخليج» المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده أنه بعد استقرار حالة المعتمرة وتنويمها لعدة ساعات بمستشفى الملك فهد غادرت وهي بصحة جيدة لإكمال مناسك العمرة.
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