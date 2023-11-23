إنقاذ مريضتين بمطار المدينة

استقبل مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة خلال اليومين الماضيين حالتين صحيتين أنزلتا من طائرتين لعارض صحي ألم بهما على متن الطائرتين، واستقبل المركز أول أمس حالة صحية لمعتمرة تركية قادمة من إسطنبول تعرضت إلى فقدان للوعي ونقص بالأوكسجين على متن الطائرة، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط في مطار المدينة المنورة وإنزالها لتلقي العلاج، حيث قام المركز باستقبالها وتحويلها إلى المستشفى.

كما استقبل أيضا المركز حالة صحية أخرى لفتاة يمينة تعرضت إلى عارض صحي «صرع» على متن الطائرة المقلعة من جدة باتجاه الرياض، حيث اضطر قائد الطائرة إلى تحويل المسار بعد إقلاعه من جدة بنصف ساعة إلى مطار المدينة المنورة، حيث قام المركز باستقبال الحالة ومباشرتها وتحويلها إلى مستشفى النساء والولادة في مدينة الملك سلمان الطبية.

من جهته أوضح لـ «دوت الخليج» المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده أنه بعد استقرار حالة المعتمرة وتنويمها لعدة ساعات بمستشفى الملك فهد غادرت وهي بصحة جيدة لإكمال مناسك العمرة.