شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل الحكم بسجن وزير كويتي 8 سنوات والكشف عن جريمته والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت محكمة الوزراء الكويتية اليوم صدور حكم بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ على وزير الشؤون السابق مبارك العرو، وعدد من الأفراد الآخرين في قضية فساد مالي.

تفاصيل الحكم بسجن وزير كويتي 8 سنوات

تم إدانة وزير الشؤون السابق مبارك العرو، وآخرين بتهمة إساءة استخدام السلطة والتنفيع، حسبما أفادت وسائل الإعلام الكويتية.

جاءت التهمة من خلال منح عقد مناقصة لصالح شخص يعتبر مقربًا منه، ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الحكومة الكويتية لمكافحة الفساد المالي، حيث يُظهر التأكيد على تطبيق القانون بشكل عادل دون استثناء، وتعزيز النزاهة في إدارة الشؤون الحكومية.