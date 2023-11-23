شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل الحكم بسجن وزير كويتي 8 سنوات والكشف عن جريمته والان مع التفاصيل الكاملة
أعلنت محكمة الوزراء الكويتية اليوم صدور حكم بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ على وزير الشؤون السابق مبارك العرو، وعدد من الأفراد الآخرين في قضية فساد مالي.
تفاصيل الحكم بسجن وزير كويتي 8 سنوات
تم إدانة وزير الشؤون السابق مبارك العرو، وآخرين بتهمة إساءة استخدام السلطة والتنفيع، حسبما أفادت وسائل الإعلام الكويتية.
جاءت التهمة من خلال منح عقد مناقصة لصالح شخص يعتبر مقربًا منه، ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الحكومة الكويتية لمكافحة الفساد المالي، حيث يُظهر التأكيد على تطبيق القانون بشكل عادل دون استثناء، وتعزيز النزاهة في إدارة الشؤون الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الحكم بسجن وزير كويتي 8 سنوات والكشف عن جريمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.