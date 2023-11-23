انت الان تتابع تتحسن على مرتفعات مكة.. "الجهني": فرص الأمطار مستمرة بـ6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 9:30 صباحاً

قال الخبير المناخي، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني، إن من المتوقع اليوم أن تستمر فرص الأمطار على مناطق عدة بالمملكة. وأوضح أن فرص الأمطار تشمل الحدود الشمالية وحفر الباطن والسواحل الشرقية، وكذلك أجزاء من شرق منطقة الجوف وحائل قد تصل للقصيم. وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس": "كذلك تتحسن فرص مرتفعات منطقة مكة بشكل عام وتشمل الحرات وربما شرق السواحل".

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