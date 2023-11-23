شاهد.. "لتبقى": ضغط الإطارات يؤثر في استهلاك الوقود بشكل مباشر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 9:43 صباحاً

حددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، عددًا من الإرشادات للحفاظ على تقليل استهلاك وقود المركبات من خلال موازنة إطارات المركبات بشكل دوري، يقلل من احتكاك الإطارات مع الطريق، ويساعد في إطالة صلاحية إطارات المركبات وتقليل تآكل أطراف الإطارات ومنع الاهتزازات؛ مما يساعد في تقليل استهلاك الوقود. وأوضحت الحملة أن ضغط الإطارات يؤثر في استهلاك الوقود بشكل مباشر، وقالت: عندما يكون ضبط الإطار متوازنًا يتم تحقيق تواصل أفضل بين الإطار وسطح الطريق؛ فكلما انخفض ضغط الإطار عن نصابه زاد الاحتكاك بين الإطار والأرض والذي يتطلب طاقة أكبر من المحرك. وأضافت "لتبقى": من المهم ضبط هواء الإطارات وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة للسيارات للوصول إلى مستوى كفاءة الاستهلاك المثالي.

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