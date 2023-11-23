تراند اليوم : شاهد: اكتشاف قطع أثرية وبقايا مبنى برج مراقبة في سكاكا يصل تاريخها إلى 300 عام قبل الميلاد

صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة التراث بوزارة الثقافة، أن أعمال التنقيب في موقع الطوير الأثري توصلت إلى اكتشاف ظواهر معمارية تعود للفترة (300 ق.م – 100 ميلادي) وبقايا مبنى برج مراقبة.

وقالت هيئة التراث، خلال تغريدات نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه تم الانتهاء من أعمال الموسم الأول لمشروع التنقيب الأثري بموقع الطوير بمنطقة الجوف.

وذكرت الهيئة أن المكتشفات الأثرية تضم ظواهر معمارية تعود إلى الفترة ما بين 2300 و1900 سنة مضت، ومصادر مائية كانت تغذي النشاط السكني والزراعي تعود إلى الفترة ما بين 2300 و1900 سنة مضت، وبقايا مبنى يرج أن يكون برج مراقبة للدفاع عن المستوطنة أو منشأة دينية.