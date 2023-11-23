تراند اليوم : بعد اتفاق الهدنة مع حماس .. الكشف عن طريقة تسليم الأسرى الإسرائيليين وسر نقلهم إلى غرف مغلقة

صحيفة الخليج 365: قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وإقليميون، بأن عملية الإفراج المقررة عن 50 أسيراً محتجزين في غزة إلى أن جانب 150 سجينا فلسطينيا ووقف القتال قد تأجلت إلى غدا الجمعة لأسباب ترتبط بقائمة الأسماء التي قدمتها حركة حماس للمسؤولين الإسرائيليين.

طريقة مغادرة الأسرى

وكشف مصدر عن الكيفية التي من المتوقع أن يغادر بها الأسرى غزة، بأن عملية التبادل الأولى ستتم عند الساعة 10 صباحا بتوقيت إسرائيل، بإطلاق سراح أول دفعة مؤلفة من 10 محتجزين. حسب "العربية.نت".

وأشار إلى أن 10 هو الحد الأدنى لعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم كل يوم، وقد يتغير الرقم، مشددا على أن المبادلة الأولى هي الأكثر أهمية للتأكد من أن الآلية تعمل كما هو متفق عليه، وفقا لشبكة CNN.

جنود مدربون

وقال أنه وفي كل مساء قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي، ستقوم إسرائيل وحماس بتسليم الصليب الأحمر قائمة بأسماء والأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، على أن ينقلهم الصليب الأحمر إلى رفح حيث سيستقبلهم جنود إسرائيليون مدربون تدريبا خاصا.

طائرة هليكوبتر

وأضاف، بعد ذلك سيتم نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى عدة مستشفيات مخصصة في إسرائيل، وتحديدا إلى مناطق وغرف خاصة لهم مغلقة أمام الناس. إلى أن تتمكن عائلاتهم أخيرا من رؤيتهم بعد أكثر من 6 أسابيع على الاحتجاز.

ولفت إلى إنه من المتوقع أن يتمكن الصليب الأحمر من زيارة الأسرى المتبقين في غزة وتقديم الدعم الطبي لهم في إطار الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، يتعين على الفصائل الفلسطينية تقديم قائمة مفصلة بالأسرى في المساء قبل إطلاق سراحهم إلى مصر، حيث سيتم تسليمهم إلى قطر وإسرائيل