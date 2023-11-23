تراند اليوم : مصر.. شاهد: سقوط كوبري للمشاة وسط القاهرة بعد ارتطام سيارة به

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط جزء من كوبرى مشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة في مصر.

وتفصيلاً، اصطدمت سيارة نقل بجسم كوبري المشاة، مما أسفر عن سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.

وعلى الفور، تدخلت السلطات المصرية، ودفعت بأوناش لرفع الكوبري من أجل فتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ويشار إلى أن سقوط الكوبري أدى إلى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق.