تراند اليوم : مصر .. شركة شاي العروسة تستغل مقاطعة ليبتون وترفع الأسعار

صحيفة الخليج 365: رفعت شركة شاي العروسة المصرية أسعار عبوات الشاي للمرة الرابعة هذا العام، مستغلة إقبال المصريين على منتجاتها، بالتزامن مع حملات المقاطعة ضد شركة شاي ليبتون الأجنبية.

ووفقا لموقع القاهرة 24، رفعت الشركة سعر كرتونة الشاي 264 جنيها في نوفمبر الحالي 2023، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 2340 جنيها، بدلا من 2076 جنيها.

كما رفعت الشركة سعر العبوة وزن كيلو بنحو 20 جنيها، ليصل سعره إلى المستهلك بنحو 210 جنيهات، فيما ارتفع سعر ربع كيلو شاي العروسة 5 جنيهات إلى 55 جنيها للمستهلك بدلا من 50 جنيها، بينما زاد سعر عبوة الشاي ثمن كيلو 1\8 بنحو 3 جنيهات.