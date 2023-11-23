شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تشيد بدعم المملكة لأنشطتها الإغاثية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الشكر للمملكة على دعمها المقدم للوكالة، الذي أسهم في أداء واجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.

جاء ذلك في لقاء عقده المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، مع مفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بمدينة العريش بجمهورية مصر العربية أمس الأربعاء، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

وثمن لازاريني وقوف المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

وبحث الطرفان الوضع الإنساني الدقيق في قطاع غزة، وسبل إيصال المساعدات للنازحين هناك.