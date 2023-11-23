السعودية | المملكة تشارك في مسابقة مهارات آسيا العالمية في نوفمبر الجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية في مسابقة مهارات آسيا العالمية، والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023م، بفريق يشارك بأربع مهارات هي: مهارة الروبوتات المتحركة، ومهارة اللحام، ومهارة التوصيلات الكهربائية، إضافة إلى مهارة الأزياء والموضة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية مستمرة في جهودها لدعم واكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والمعارض الدولية، بهدف إعداد كوادر وطنية وفق أعلى المستويات لتسهم في تنمية الوطن.

وأضاف الزنيدي أن الشباب يعتبرون الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ومن هذا المنطلق تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج في مختلف الكليات والمعاهد، بهدف تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

يذكر أن مسابقة مهارات آسيا العالمية التي تنعقد في دورتها الثانية، سيشارك بها عدد من المتسابقين والخبراء من أكثر من (30) دولة، عبر (27) مهارة تقنية ومهنية.