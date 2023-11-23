بالصور والفيديو: هيئة التراث تعلن اكتشاف قطع أثرية وبقايا مبنى برج مراقبة في سكاكا يصل تاريخها إلى 300 عام قبل الميلاد

أعلنت هيئة التراث بوزارة الثقافة، انتهاء أعمال الموسم الأول لمشروع التنقيب الأثري في موقع الطوير بمنطقة الجوف.

وأظهرت نتائج التنقيب، الذي تم بتمويل من الهيئة السعودية للسياحة، اكتشافات أثرية جديدة تعود إلى فترات زمنية مختلفة.

ومن أبرز هذه الاكتشافات، ظواهر معمارية تعود إلى الفترة ما بين 2300 و1900 سنة مضت، ومصادر مائية كانت تغذي النشاط السكني والزراعي في تلك الفترة، بالإضافة إلى بقايا مبنى يرج أن يكون برج مراقبة للدفاع عن المستوطنة أو منشأة دينية.

كما تم العثور على مجسم جمل (دمى فخارية غير مكتملة)، بالإضافة إلى أواني فخارية تعود إلى 2300 سنة مضت، فضلًا عن قطع نقدية برونزية ومجمرة من الحجر الرملي.

وقالت هيئة التراث إن هذه الاكتشافات تؤكد أهمية موقع الطوير الأثري، ودوره في تاريخ المنطقة. وأكدت أنها ستواصل أعمال التنقيب في الموقع في المواسم القادمة، بهدف الكشف عن المزيد من المكتشفات الأثرية.