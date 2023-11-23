شكرا لمتابعة خبر عن انهيار فتاة بسبب عدم تحملها لبيئة العمل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت إحدى الفتيات مقطع فيديو لها بعد انتهاء دوام العمل الخاص بها، وهي تنهار بالبكاء في سيارتها.

وجاءت الفتاة وهي تبكي بحرقة كبيرة، وهي تجلس في سيارتها، ويظهر عليها علامات اليأس وعدم القدرة على التحرك بالسيارة، وذلك بسبب الضغط الذي تتعرض له في العمل.

وتباينت ردود الفعل حول هذا المقطع، حيث رأى البعض أنه إذا كانت تشعر بكل هذا الضغط، عليها ترك العمل، ورأى البعض أن بعض الفتيات يكن في حاجة إلى العمل ولا يستطعن تركه، وذلك بسبب الحاجة والضرورة.