شكرا لمتابعة خبر عن 7 آلاف مستفيد من خدمات مركز الأورام بتخصصي الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف خدماته لـ7219 مستفيداً منذ بداية العام الجاري 2023م، من خلال العيادات الخارجية، والتنويم، وجلسات إعطاء العلاج الكيمائي.

وأوضح تجمع الجوف الصحي أن عدد المراجعين لعيادة جراحة الأورام بلغ 1688 مراجعاً، وعيادة باطنية أورام بلغ 1345 مراجعاً، فيما راجع عيادة أمراض الدم 1505 مراجعين، كما بلغ عدد مراجعي عيادة الطب التلطيفي 281 مراجعاً.

وأشار التجمع أن المركز أتم 1951 جلسة علاج كيمائي، حيث بلغ عدد المنومين بالمركز 313 حالة، فيما أجرى المركز 136 عملية، من بينها عدد من العمليات النوعية التي تُجرى لأول مرة بالمنطقة كجراحة أورام الثدي والغدد الصماء.

والجدير بالذكر أن المركز يضم 26 سرير تنويم، ووحدة تحضير علاج كيمائي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وعيادات، وقسم للعلاج الطبيعي.