شكرا لمتابعة خبر عن مقيم أجنبي يشيد بتعامل أهل الوطن مع الحيوانات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر أحد المقيمين الأجنبيين في مقطع فيديو وهو منبهر من عادات أهل الوطن، ويشيد بهم في حبهم للحيوانات والرفق بها .

وجاء الأجنبي في المقطع وهو يقول :” الناس من السعودية يحبون حيواناتهم ويأخذونها في جولة بالسيارة.”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أن أهل المملكة يعاملون الحيوانات برفق، بينما أشار البعض الآخر أن هذه الأغنام ستصبح لحم مندي رائع .