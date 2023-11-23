شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شروط ورسوم استخراج تأشيرة سائق خاص في السعودية 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تأشيرة السائق الخاص في المملكة العربية السعودية لعام 1445 هي إحدى التأشيرات التي تمكّن الأفراد من العمل كسائقين خاصين في المملكة، ويجب على الراغبين في الحصول على هذه التأشيرة الالتزام بالشروط التي حددتها وزارة الداخلية السعودية.

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