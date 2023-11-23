شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن توجيه عاجل في السعودية حول صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطوات تغيير صورة الهوية الوطنية في أبشر 1445 وطباعتها وارسالها عبر البريد السعودي

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافقة للتاريخ 10 / 5 / 1445هـ لمناقشة موضوع أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ويهدف هذا التوجيه إلى تسليط الضوء على مسؤولية الوالدين في إعداد أبنائهم للزواج والحياة الزوجية، مع التركيز على أهمية هذه المسؤولية العظيمة في إطار القيم والتعاليم الإسلامية، ومن المتوقع أن تتضمن الخطبة المواضيع المتعلقة بأسس بناء الأسرة القائمة على القيم الإسلامية، وكيفية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية. كما سيتم التركيز على الدور الحيوي للوالدين في توجيه وتوجيه أبنائهم نحو تحقيق نجاح الأسرة واستقرارها، ويأتي هذا التوجيه تأكيدًا على الأهمية الكبيرة التي يُوليها الإسلام لمفهوم الأسرة ودورها في بناء مجتمع قائم على القيم والأخلاق الإسلامية.

توجيه عاجل في السعودية حول صلاة الجمعة

أكد الوزير آل الشيخ أن بناء الأسرة يشكل الركيزة الأساسية للمجتمع المسلم، حيث يعتبر الأساس للاستقرار والرخاء، أوضح الوزير أن مسؤولية الوالدين في إعداد أبنائهم قبل الزواج هي مسؤولية عظيمة، تتطلب غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء، وتعظيم عقد النكاح، وتربية الأبناء على الرضا والقناعة.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن خطبة الجمعة القادمة ستتناول محاور مهمة تتعلق بأهمية بناء الأسرة في الإسلام، وتعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج، كما ستركز الخطبة على غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات، ودور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية. وستتناول أيضًا تربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة.