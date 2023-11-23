تسجيل 28% نموًا في سجلات النقل والشحن البحري بالشرقية بنهاية الربع الثالث لـ 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 12:18 مساءً

كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط النقل والشحن البحري في المنطقة الشرقية بنسبة 28%، بنهاية الربع الثالث 2023م. وبينت الوزارة أن السجلات التجارية للنقل والشحن البحري في المنطقة الشرقية بلغت 397 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 310 سجلات تجارية بنهاية الربع المماثل من العام 2022م. ويعد نشاط النقل والشحن البحري أحد أنشطة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو قطاع حيوي في رؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

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