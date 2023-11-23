جوازات مطار أبها تضبط مسافرًا حاول دخول المملكة بوثيقة سفر مزورة

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محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت جوازات مطار أبها الدولي مسافرًا من الجنسية الأفغانية، قادمًا إلى المملكة؛ لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة باستخدام وثيقة سفر مزوّرة.

وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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