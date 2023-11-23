انت الان تتابع بدء مبيعات باقات الضيافة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 12:27 مساءً

بدأت اليوم مبيعات باقات الضيافة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة بين 12 - 22 ديسمبر الجاري. وتشمل الباقات كلًا من أجنحة "سكاي بوكس"، وصالات الدرجة الذهبية، وباقات قرية الضيافة، وتوفر كل واحدة منها للمشجعين مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة والمشروبات وخدمات المعلومات والترفيه والضيافة. وتقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ سنوياً بمشاركة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، إذ تتميز هذه البطولة بأجواء تنافسية وحماسية رائعة، وتوفر للمشجعين من جميع الأعمار فرصة مشاهدة مجموعة من أفضل المواهب الكروية العالمية. وتتجه أنظار العالم إلى المملكة العربية السعودية التي تستضيف النسخة العشرين من البطولة، حيث تحتضن مدينة جدة 7 مباريات قوية بين الأندية السبعة المتأهلة وهي الاتحاد السعودي "المستضيف" وبطل الدوري السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي "بطل أوروبا" وأوراوا الياباني "بطل آسيا"، والأهلي المصري "بطل إفريقيا"، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف "أمريكا الشمالية" فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس "أمريكا الجنوبية".

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