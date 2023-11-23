انت الان تتابع تبوك في المقدمة… "جازان" تحتل المرتبة الأخيرة بين المناطق في مؤشر تنمية الطفولة المبكرة في الصحة والتعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 12:30 مساءً

احتلت جازان المرتبة الأخيرة بين المناطق في موشر تنمية الطفولة المبكرة في نسبة الأطفال بالفئة العمرية من 24 إلى 59 شهراً، الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي، وذلك بنسبة 75.9% وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء. يتأي ذلك فيما سجلت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة، بنسبة 83.9%، ثم المدينة المنورة ثانياً بنسبة 83.2%، تلتها مكة المكرمة 82.4%، فالمنطقة الشرقية 81.1%، وجاءت الجوف 81% رابعاً ثم الباحة 79.4% ونجران والرياض 78.3%، بينما سجلت عسير 77.7% وحائل 77.6% والحدود الشمالية 77%. وبوجه عام بلغت على مستوى المملكة نسبة الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 24 – 59 شهراً الذين يسيرون على المسار الصحيح أثناء مراحل التنمية الرئيسية للأطفال على صعيد مجالات الصحة و التعلم و الرفاه النفسي و الاجتماعية 81.1%، 83% من الإناث يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعليم والرفاه النفسي والاجتماعي مقارنة بالذكور 77.3%.

كانت هذه تفاصيل خبر تبوك في المقدمة… "جازان" تحتل المرتبة الأخيرة بين المناطق في مؤشر تنمية الطفولة المبكرة في الصحة والتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.