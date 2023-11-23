"تنظيم الإعلام": قبل إقامة المسابقات التلفزيونية والإذاعية.. تأكد من استصدار شهادة عدم الممانعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 12:34 مساءً

دعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى التأكد من الحصول على شهادة عدم الممانعة من الهيئة قبل إقامة المسابقات التلفزيونية والإذاعية؛ وذلك حرصًا على نظامية الفعالية وموثوقيتها. وقالت الهيئة: متطلبات الحصول على شهادة عدم الممانعة لإجراء مسابقة تليفزيونية أو إذاعية تتضمن بيان معلومات تفصيلية عن المسابقة. وأضافت: تشمل هذه المعلومات "اسم ونوع المسابقة، طريقة اختيار الفائزين، تكلفة المشاركة في المسابقة، الغرض من المسابقة، والخدمات المقدمة".

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