"صحة غزة": 4 ساعات مهلة من الاحتلال لإخلاء المستشفى الإندونيسي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 12:50 مساءً

أعلن مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش أن جيش احتلال الإسرائيلي أمهل المستشفى الإندونيسي 4 ساعات لإخلائه من المرضى والنازحين الموجودين فيه. وقال "البرش" في إفادة صحفية: "طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإخلاء المستشفى الإندونيسي في غزة بشكل كامل خلال 4 ساعات، ولا يزال هناك نحو 200 جريح في المستشفى". وأشار، وفق "روسيا اليوم"، إلى أن عدد سيارات الإسعاف المحدود يمنع إجلاء نحو 200 جريح ما زالوا موجودين في المستشفى خلال هذا الوقت المحدود، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية تضطر لوضع أكثر من سبعة جرحى ومرضى في السيارة الواحدة. من ناحيته، أعلن ممثل وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة يوم الثلاثاء، بدء إجلاء الجرحى من المستشفى الإندونيسي نحو جنوب القطاع. واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين الماضي، المستشفى الإندونيسي في شمال مدينة غزة بالرصاص الحي وقذائف المدفعية في محيطه، مما خلّف قتلى وجرحى. وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، وقف التنسيق بالكامل مع منظمة الصحة العالمية في مسألة إجلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية الموجودين في مستشفى الشفاء، حتى إشعار آخر.

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