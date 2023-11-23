تراند اليوم : الإعلان عن موعد إقامة مهرجان "خادم الحرمين" للهجن بنسخته الأولى والكشف عن مجموع جوائزه

صحيفة الخليج 365 : أعلن الاتحاد السعودي للهجن، اليوم، إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن بنسخته الأولى، خلال شهر فبراير المقبل، وذلك على أرض ميدان الجنادرية بمدينة الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أنحاء العالم، وبمجموع جوائز أكثر من (70) مليون ريال.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، لموافقته الكريمة على إقامة المهرجان بنسخته الأولى.