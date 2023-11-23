تراند اليوم : بالفيديو.. "مختص" يكشف سبب ارتفاع أسعار العقار في الرياض إلى 400%.. ويوضح أسعار الشقق المدعومة

صحيفة الخليج 365: كشف عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري، عن أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض، وأوضح أسعار الشقق المدعومة.

حراك اقتصادي

وقال خلال لقاء له مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية: " الحراك الاقتصادي في الرياض صاحبه 3 أمور وهي إيقاف الصكوك ونزع ملكيات وحجم المشاريع الهائلة وانفتاحها على الأحداث العالمية، لافتا إلى أن هذه الأمور تؤثر على ارتفاع العقار بسرعة صاروخية خاصة في الرياض. ومضى قائلا: " ما ارتفع 100% ارتفع 300 أو 400%".

ارتفاع الأسعار 4 أضعاف في الرياض

وتابع: " الأسعار ارتفعت في الرياض 4 أضعاف، لكن في الشرقية لم تتجاوز 100% خلال 3 سنوات".

أسعار الشقق

وأكمل: " المطورين قدموا بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منتجات ووحدات عقارية بأسعار مدعومة، وعندنا الآن شقق مكونة من 3 غرف نوم مساحتها 141 فيها مجلس وصالة و3 حمامات ومطبخ بسعر 117 ألف ريال بعد استحقاق الدعم للذين تتراوح رواتبهم بين 7 إلى 10 آلاف ريال، وهناك شقق ب181 ألف ريال قسطها لا يتجاوز 1100، وتتكون من 4 غرف نوم وغرفة خادمة ومقلط، وأصغر دوبلكس بمساحة 244 مترا بسعر 290 ألف ريال.