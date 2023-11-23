شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يضبط 4 مخالفين باستغلال الرواسب دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أنه تم ضبط مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية الهندية يستخدمون 3 معدات في المخالفة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.