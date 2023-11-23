السعودية | “موان” يُعلن عن جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” عن اعتماد جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات الذي جاء امتدادًا لجهود “موان” المتواصلة حول حماية البيئة والحفاظ على صحة الإنسان بما يكفل تحسين جودة حياة نمطها إيجابي ومتوازن، بجانب الارتقاء في قطاع إدارة النفايات وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع.

وتضمّن جدول التصنيف (97) نوعًا من المخالفات منها: مخالفات أحكام التراخيص والتصاريح، ومخالفات أحكام سلسلة القيمة للنفايات، ومخالفات أحكام استيراد وتصدير النفايات، ومخالفات أحكام مسؤولية المنتج الممتدة، إضافة إلى مخالفات أحكام خطط إدارة النفايات، ومخالفات أحكام التفتيش والتدقيق، بجانب أحكام التعاقد على خدمات إدارة النفايات، و المخالفات العامة الأخرى لنظام إدارة النفايات.

وأوضح المتحدث الرسمي في موان سلطان الحارثي، أن جدول تصنيف المخالفات جاء أداة لضبط الأدوار والمسؤوليات التي تسعى بدورها لردع المخالفين وتحسين الممارسات البيئية والحد من العشوائية في قطاع إدارة النفايات، إضافةً إلى تمكين القطاع الخاص وحماية المستثمرين محليًا ودوليًا في القطاع، مؤكدًا أن الغاية هي تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وضبط عمليات مراحل النفايات بدءًا من مصدرها ووصولًا إلى مرحلة التخلّص الآمن منها وذلك عبر تبني مبادئ الاقتصاد الدائري، كما يسهم جدول التصنيف في تحقيق الامتثال بالممارسات الصحيحة ودفع عجلة الاستثمار، علاوةً على ذلك رفع مستوى الوعي حول تهيئة البيئة اللازمة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى مجتمع أكثر صحةً وازدهارًا.

وكان المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” قد أطلق حملة توعوية تحت شعار #النفايات_لها_قيمة بالتزامن مع قرار جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات وذلك بهدف التعريف بالجدول، وتعزيز الوعي بأهمية قيمة النفايات عبر حثّ المنشآت وأفراد المجتمع على الحدّ من إنتاجها وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع بكافة الجوانب البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية.