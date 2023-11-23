السعودية | محافظ المزاحمية وضرماء يفعّلان حملة “اعتناء”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

فعّل محافظ المزاحمية خالد بن عبدالله العجمي، حملة “اعتناء” في مكتبه، بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ عبدالعزيز بن رتيمان الجهني، كما فعّل محافظ ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة، ذات الحملة في مكتبه، بحضور رئيس هيئة المحافظة، الشيخ دغش بن محسن آل مهدي، وذلك بهدف المساهمة في البناء الفكري السليم وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة.

ونشرت الهيئة محتويات ذات الحملة في الأسواق والأماكن العامة والحدائق، كما زار “بن قرملة” هيئة ضرماء للاطلاع على الجهود المبذولة وتفعيل البرنامج الوقائي “ولا تسرفوا” للتحذير من التبذير، وبيان أهمية حفظ المال الذي جاءت بها الشريعة الإسلامية في ترسيخ الضروريات الخمس.