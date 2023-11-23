السعودية | جمعية خيرات لحفظ النعمة تحصل على شهادة الأيزو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصلت جمعية خيرات لحفظ النعمة على شهادة الأيزو (9001:2915)، وفقاً للمواصفات القياسية العالمية بعد استيفائها معايير نظام إدارة الجودة في جميع إداراتها ومشروعاتها، واعتمادها وتطبيقها للسياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لذلك.

وبحضور سعادة المدير التنفيذي للجمعية، الأستاذ عبدالله بن عبيد السبيعي، وسعادة الأمين العام للجمعية، الأستاذة ناضا العجمي، وعدد من الأعضاء ومنسوبي الجمعية، استلمت الشهادة في مقر الجمعية، عضو مجلس الإدارة، سعادة الأستاذة، نعمة بنت محمد العنزي.

خلال المناسبة أكد “السبيعي”، أهمية الجهود المبذولة والخدمات المقدمة للمستفيدين، وفق معايير الجودة والتميز الإداري والمهني، مما هيئ الجمعية للحصول على هذه الشهادة المتميزة، كونها تعكس تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في حفظ النعمة والحد من الهدر، وتحقق التميز المؤسسي والريادة، مشيراً إلى أن هذا النجاح يواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير عمل القطاع غير الربحي.

وقدم “السبيعي” شكره وتقديره لسعادة رئيس مجلس الإدارة، الأستاذة نوره بنت عبدالعزيز العجمي، وأعضاء مجلس الإدارة على ما يقدمونه للجمعية من اهتمام ورعاية، كما قدم شكره لمنسوبي الجمعية وإسهامهم الفعال في إنجاز المشاريع النوعية ومواكبة التطور الحديث، تحقيقاً لرسالة وأهداف الجمعية.

الجدير بالذكر أن “خيرات” وزعت حتى الآن بما يقارب 12 مليون وجبة غذائية، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك الوجبات بما يقارب مليونين أسرة.