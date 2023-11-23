شكرا لقرائتكم خبر عن ستتافجئ بدورها .. ما هي المهمة السرية لجورجينا صديقة كريتسيانو رونالدو في السعودية ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لم يكن قدوم عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا إلى الرياض محض صدفة أو مرافقة لصديقها أبو أطفالها النجم العالمي والنصر كريستيانو رونالدو فقط ولكن خصص لها دور مهني تقوم بها من أجل السعودية.

في وقتٍ لاحق، شاركت جورجينا مقطع فيديو، ظهرت فيه العائلة وهي تحتفل بعيد ميلاد طفلتها «ألانا»، التي بلغت السادسة من عمرها في 12 نوفمبر، وفي هذا الفيديو أيضاً تعرض آلة التشورو لصنع الحلوى الاسبانية المحببة لها، والنتيجة النهائية لمنتجاتها.

ولم تكتفِ جورجينا بذلك المقطع فقط، بل قامت بمشاركة فيديو آخر، تظهر فيه العديد من الأنشطة التي قامت بها برفقة أبنائها الستة، وهي تلعب معهم، وتتزلج، وتتناول «التشوروز» المفضلة لديها في إحدى اللقطات، معلقةً عليه بالقول: «الحصول على المتعة في منزلنا الجميل».

ومن المعروف أن عائلة لاعب كرة القدم البرتغالي تقيم حالياً في المملكة العربية السعودية، بعدما وقع اللاعب الشهير عقداً لمدة عامين ونصف العام مع نادي النصر لكرة القدم.

وفي حين أن انتقال جورجينا إلى السعودية، وقتها، أذهل الكثيرين، إلا أن اختيار جورجينا هذا الانتقال كان مدفوعاً بالعديد من العوامل الشخصية والمهنية، إذ إن المملكة تشهد تحولات كبيرة، مع التركيز على توسيع اقتصادها، والاستثمار في صناعات، مثل: الترفيه، والأزياء، والسياحة.

وقد أدركت جورجينا الفرصة المتاحة لها؛ لتكون جزءًا من هذه المغامرة المثيرة، والمساهمة في التقدم الثقافي والتكنولوجي بالبلاد، كما فتحت هذه الخطوة لها آفاقاً جديدة في ما يتعلق بالحياة المهنية، إلى جانب حضور الأحداث المختلفة، وعروض الجوائز، وتعاونها مع شركة العطور السعودية «لافيرن».

وخلال ذلك الوقت، أصبحت تجارب رودريغيز في الرياض موضع اهتمام دولي، حيث يشاهد المعجبون في جميع أنحاء العالم، عبر حسابها على «إنستغرام»، نزهات العائلة في العاصمة السعودية، وكذلك حياتها في المنزل وسط أبنائها.