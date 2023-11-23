فيديو يكشف ثمن الدبابات الاسرائيلية التي فجرتها المقاومة في غزة

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سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، نشرت مقطع فيديو يُظهر استهداف مقاتليها لدبابات ومدرعات إسرائيلية في محاور غزة، ويظهر المقطع المقاتلين وهم يتسللون خلف الآليات العسكرية الإسرائيلية، ثم يوجهون إليها قذائف محمولة على الأكتاف، مما أدى إلى اشتعالها.
ثمن الدبابات الاسرائيلية التي فجرتها المقاومة
هذه الضربات تُعد ضربةً قوية لسمعة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، خاصةً أن الدبابات الإسرائيلية “ميركافا” تُعد من بين أغلى الدبابات في العالم، حيث تُقدر قيمتها بنحو 7 ملايين دولار، وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة لهذه الدبابات، إلا أنها فشلت في التعامل مع المقاتلين الفلسطينيين وقذائفهم البدائية.
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