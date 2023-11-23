رئيس وزراء اسكتلندا يطالب بريطانيا بالاعتراف بـ"سيادة دولة فلسطين"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 2:07 مساءً

طلب "حمزة يوسف" رئيس الوزراء الاسكتلندي، و"ستيفن فلين" زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، من رئيس وزراء بريطانيا "ريشي سوناك"؛ أن يعترف الأخير بدولة فلسطين خلال جلسة رسمية في البرلمان. بعد تكرار الدعوات لمجلس العموم لدعم وقف إطلاق النار في غزة، طلب "فلين" من رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" وضعَ الأسس لحلّ الدولتين من خلال الاعتراف رسميًّا بفلسطين كدولة ذات سيادة في حدّ ذاتها. وفقًا لموقع "ذا ناشيونال": يأتي ذلك بعد أن توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لإطلاق سراح "50" رهينة محتجزة في غزة خلال هدنة مدتها أربعة أيام. منذ إعلان الاستقلال الفلسطيني في عام 1988، اعترفت أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، لكن المملكة المتحدة لم تعترف بذلك. وفي فبراير 2021 قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية: "ستعترف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي نختاره، وعندما يخدم هدف السلام على أفضل وجه".

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