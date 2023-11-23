تراند اليوم : تفاصيل إطلاق نار في سطو مسلح على عائلة زوجة ميسي

صحيفة الخليج 365: تعرضت عائلة الأرجنتينية، أنتونيلا روكوزو، زوجة الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، لعملية سطو مسلح في مدينة روزاريو شمال شرقي البلاد.

تفاصيل الهجوم

ووقع الهجوم على أوجستينا سكاليا ابنة عم أنتونيلا روكوزو، التي تم اعتراضها مع موظف في سوبر ماركت العائلة، عندما كانا ينتقلان على متن سيارة "شيفروليه أونيكس"، سوداء اللون، لإيداع مبلغ مالي في أحد البنوك.

اصطدام

وبعد التحرك أمتار معدودة بعيدا عن السوبر ماركت، المملوك لعائلة زوجة ميسي، سارت سيارة بيضاء ذات نوافذ معتمة بموازاة سيارة سكاليا وحاولت اعتراضها، خمنت المرأة المناورة، وحاولت الهروب لتجنب الاصطدام.

سرقة مبلغ مالي

وأثناء زيادة السرعة، اصطدمت ابنة عم أنتونيلا بسيارة ثانية منعتها من المناورة، وعندها أطلق أحد اللصوص رصاصة على النافذة الخلفية للسيارة السوداء لإجبارها على التوقف.

وفي تلك اللحظة، ترجل شخصان من السيارة البيضاء، وقاما بتحطيم زجاج النوافذ وسرقة الحقائب التي بها الأموال التي كانت بحوزة الضحية، وتقدر بنحو 8 ملايين دولار، وفقا لتقارير صحفية.