تراند اليوم : سيدة تكشف عن وفاة ابنها بمرض "خطير" بعد قيامه باللهو وسط مياه السيول.. وتوضح الأعراض التي ظهرت عليه

صحيفة الخليج 365: كشفت سيدة عن وفاة ابنها إثر إصابته بمرض التهاب السحايا نتيجة لهوه وسط مياه السيول، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

مرض التهاب السحايا

وقالت خلال رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن ابنها توفي منذ 8 أشهر بعد إصابته بمرض التهاب السحايا، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى واحتجز لمدة 5 أيام للعلاج، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمرض.

أعراض المرض

وأوضحت أن ابنها كان في سن المراهقة، وأصيب بالمرض بعد قيامه باللهو والسباحة وسط مياه السيول، ولفتت إلى أن أعراض المرض بدأت بسخونة طبيعية ثم أصيب بتشنجات، وتم نقله إلى العناية المركزة، وفي اليوم الثالث بدأ يفقد علاماته الحيوية وتوفي في اليوم الخامس.

تحذير

وحذرت من اللهو في مياه السيول قائلة : " مياه السيول ملوثة، وتنقل الجيف والقمامة وفضلات الحيوانات".