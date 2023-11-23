شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بالشلل.. عملية جراحية ناجحة تُمكّن طفلا من المشي مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع القصيم الصحي نجاح عملية جراحية، مكنت طفلا من المشي مرة أخرى بعد إصابته بالشل.

ونجح تدخل جراحي دقيق من ست مراحل نفذه أطباء اختصاصيون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة في معالجة طفل مصاب بشلل دماغي وتمكينه من الوقوف والمشي.

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ويبلغ الطفل من العمر 7 أعوام، إذ كان يعاني من شلل دماغي انعكس على قدرته الحركية وتسبب بحدوث شلل بالأطراف الأربعة.

وأدى ذلك إلى حدوث انحناء شديد بالمفاصل وعدم مقدرة الطفل على ارتداء الأحذية الطبيعية والوقوف والمشي بصورة اعتيادية.

وبعد إكمال المعاينة السريرية وعمل التحاليل والفحوصات المخبرية، والأشعة المقطعية اللازمة، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي.

وعالج الأطباء الأوتار القصيرة لمفاصل القدمين والركبتين والوركين، في عمليات جراحية على 6 مراحل في جلسة واحدة استمرت لمدة 3 ساعات.

معالجة طفل أصيب بالشلل

وتكلل العمل الجراحي الدقيق بالنجاح ووضع الطفل مستقر، إذ تمكن من المشي بعد إزالة الجبيرة الجبسية.

وبلغ عدد العمليات الجراحية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2023م 7214 عملية، منها 2417 عملية للأطفال.

وبلغ عدد عمليات النساء 4797 عملية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1064 عملية، أما عدد العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ 6150 عملية.