شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة للمتضررين داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

مساعدات إلى غزة

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتجهيز قافلة تمثل أكثر من 326 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية ستتحرك تباعاً إلى معبر رفح الحدودي، ومنه إلى قطاع غزة امتدادا للقوافل الإغاثية السعودية التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية.

كما سيتواصل نقل المساعدات الإغاثية السعودية عبر الجسرين البحري والجوي.