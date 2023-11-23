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مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة للمتضررين داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية وإنسانية داخل غزة - واس
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية وإنسانية داخل غزة - واس

مساعدات إلى غزة

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتجهيز قافلة تمثل أكثر من 326 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية ستتحرك تباعاً إلى معبر رفح الحدودي، ومنه إلى قطاع غزة امتدادا للقوافل الإغاثية التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية.

كما سيتواصل نقل المساعدات الإغاثية السعودية عبر الجسرين البحري والجوي.

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية وإنسانية داخل غزة - واس
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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