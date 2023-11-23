شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مع "الصليب الأحمر" لإغاثة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) لتلبية النداء الإنساني العاجل للجنة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر ألفونسو فيردوا بيريز، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

دعم المستشفيات في غزة

سيجري بموجب الاتفاقية دعم المستشفيات في قطاع غزة وجلب الطواقم الطبية، والعناية بالجرحى وحالات الحروق وتوفير مستلزماتها، وتجهيز مستلزمات العناية المركزة. كما سيتم توفير سيارات الإسعاف ومستلزماتها، وتنقية المياه وتسهيل الوصول للمياه النظيفة للشرب، إضافة إلى رفع الوعي بمخاطر المخلّفات القابلة للانفجار، بقيمة 37 مليونا و500 ألف ريال سعودي.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الجهات الدولية الإنسانية المعنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.