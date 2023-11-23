كشفت سيدة عن وفاة ابنها البالغ من العمر 15 عامًا، إثر إصابته بمرض التهاب السحايا نتيجة لهوه وسط مياه السيول، بعد هطول الأمطار الغزيرة.
وأوضحت السيدة أن ابنها كان يلعب مع أصدقائه في مياه السيول، وبدأ يشعر بالمرض بعد ذلك، حيث أصيب بارتفاع في درجة الحرارة وتشنجات.
وتم نقل المراهق إلى المستشفى، واحتجز لمدة 5 أيام، ولكن حالته الصحية تدهورت، وتوفي في اليوم الخامس.
وحذرت السيدة من اللهو في مياه السيول، قائلة: “مياه السيول ملوثة، وتنقل الجراثيم وفضلات الحيوانات، والتي يمكن أن تسبب العديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك التهاب السحايا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قيامه باللهو وسط مياه السيول.. سيدة تكشف عن وفاة ابنها بمرض خطير وتوضح الأعراض التي ظهرت عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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