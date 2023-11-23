جوازات مطار أبها تضبط مسافرًا حاول دخول المملكة بوثيقة سفر مزورة

ضبطت جوازات مطار أبها الدولي مسافرًا أفغانيًا، كان يحاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة، باستخدام وثيقة سفر مزورة.

وأثناء إجراءات الدخول إلى المملكة، اشتبهت الجهات المختصة بالمسافر الأفغاني، وقامت بتفتيشه، وعثرت على وثيقة سفر مزورة بحوزته.

وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهات المعنية.

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