شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو فتيات في السعودية يستغلن سائقي اوبر بطريقة قذرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأوراق المطلوبة للتقديم على سداد الديون من منصة إحسان 1445

أبدت خلود الحارثي المعروفة على تطبيق TikTok استياءها من سلوك بعض الفتيات خلال ركوبهن مع سائقي سيارات الأجرة، مثل تطبيق أوبر أو أي برنامج توصيل آخر وأشارت إلى أنها تلحظ عدم قيامهن بدفع تكلفة الرحلة.

فتيات في السعودية يستغلن سائقي اوبر

قامت خلود الحارثي بنشر مقطع فيديو حيث انتقدت هذا السلوك، حيث أوضحت أن السيارة ليست ملكها أو تعود لعائلتها، وأن السائق ليس والدها. واعتبرت هذا التصرف تصرفًا وقحًا من قبل الفتيات.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المقطع، وأيدوا كلام خلود حول هذا الأمر. وقال أحدهم في تعليقه: “كيف يمكنهم النوم براحة بال، يجب أن يكون للناس ضمير”.