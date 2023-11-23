شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو فتيات في السعودية يستغلن سائقي اوبر بطريقة قذرة والان مع التفاصيل الكاملة
أبدت خلود الحارثي المعروفة على تطبيق TikTok استياءها من سلوك بعض الفتيات خلال ركوبهن مع سائقي سيارات الأجرة، مثل تطبيق أوبر أو أي برنامج توصيل آخر وأشارت إلى أنها تلحظ عدم قيامهن بدفع تكلفة الرحلة.
فتيات في السعودية يستغلن سائقي اوبر
قامت خلود الحارثي بنشر مقطع فيديو حيث انتقدت هذا السلوك، حيث أوضحت أن السيارة ليست ملكها أو تعود لعائلتها، وأن السائق ليس والدها. واعتبرت هذا التصرف تصرفًا وقحًا من قبل الفتيات.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المقطع، وأيدوا كلام خلود حول هذا الأمر. وقال أحدهم في تعليقه: “كيف يمكنهم النوم براحة بال، يجب أن يكون للناس ضمير”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.