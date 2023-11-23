"دون مزيد من التأخير".. فرنسا تدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق بين إسرائيل و"حماس"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 3:19 مساءً

دعت فرنسا، اليوم "الخميس"، إلى التنفيذ الكامل للاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، الذي يشمل هدنة في القصف والقتال، ويقضي بتحرير رهائن وأسرى، دون مزيد من التأخير. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "آن-كلير لوجاندر": "إن باريس تدعو مجددًا إلى الإفراج الفوري عن كلّ الرهائن"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضافت: "ندعو إلى احترام شروط هذا الاتفاق بشكل كامل". ولفتت إلى أن انتظار عائلات الرهائن كان قاسيًا ولا يطاق.

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