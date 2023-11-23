انت الان تتابع لاعب الهلال "الدولي" سالم الدوسري يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 3:29 مساءً

تسلّم لاعبُ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الهلال، اليوم الخميس، شعلةَ النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023. وتتواجد شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 في العاصمة الرياض؛ حيث تواجدت بمقرّ نادي الشباب يوم أمس الأربعاء، واليوم في مقرّ نادي الهلال. وانطلقت النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023 اليوم، لتستمرّ خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل 2023، في العاصمة الرياض.

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