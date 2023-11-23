"سلمان بن فيصل" يعلن عن مفاجآت لزوار "عبية في الدرعية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 نوفمبر 2023, 3:54 مساءً

كشف نائبُ رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبية في الدرعية" الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس؛ العديدَ من المفاجآت للجمهور والزائرين والفعاليات المصاحبة للمهرجان. وأوضح الأمير سلمان بن فيصل أن تلك المفاجآت لأول مرة، وبدعمٍ من وزارة الثقافة لتتماشى مع نمط المهرجان القائم على تقديم الفروسية والموروث الأصيل بطريقة مبتكرة وجذّابة، تضمن خلق مهرجانٍ محلي عصري يتم تقديمه عالميًّا في المستقبل. ومن أبرز هذه الفعاليات: العرض السينمائي "قمرة"، والصالون الثقافي "بيت عبية"، وعروض الخيل الخاصة داخل الأرينا وهي ترسم بحوافرها خريطة المملكة. وذلك بالإضافة لعروض الفرسان، والعروض الغنائية، وميدان ركوب الخيل، وغيرها من الفعاليات في منطقة القمرة وسهيل والثريا، التي تفتح أبوابها يوميًّا للزوار من الساعة الرابعة عصرًا.‏ وينظّم المهرجان بنسخته الثالثة برعاية أمير منطقة الرياض الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وعلى أرض منتجع الفروسية العالمي.

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