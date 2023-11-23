تراند اليوم : قطر تكشف آخر تطورات اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.. وتحدد موعد التنفيذ وعدد الرهائن

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن اتفاق الهدنة الذي تم الاتفاق عليه في غزة سيبدأ سريانه في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي، تم أخيرا تسليم قائمة باسم المدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وأكمل، سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر اليوم ذاته، وسيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على أربعة أيام، في اليوم الأول سيتم الإفراج عن 13 من النساء والأطفال.

وتابع، جرت اتصالات مكثفة في إطار الوصول إلى شكل الخطة التنفيذية لتطبيق الاتفاق، هدفها ضمان الوصول الآمان للرهائن إلى محطتهم النهائية، ومع بداية هذه الهدنة سيكون أملنا في أن تقود إلى فرصة لكي نبدأ بعمل أكبر في إطار هدنة وسلام دائمين.

وأشار إلى أنه سيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر وبالتالي تمديد مدة هذه الهدنة.