السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك لدعم جهود منظمة الصحة العالمية لعلاج سوء التغذية وتعزيز الصحة في قطاع غزة.

ومثل المركز في التوقيع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعن منظمة الصحة العالمية المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، وذلك في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وسيجري بموجب الاتفاقية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ودعم التدخلات العاجلة لإنقاذ الأرواح، وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وعلاج سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات وكبار السن، ودعم الصحة النفسية، بقيمة 37 مليونا و500 ألف ريال سعودي.

يأتي ذلك إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الجهات الدولية الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات.